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Крупное ДТП на трассе М-5, предварительно сообщается о четырех погибших

Крупное дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М-5 «Урал» — предварительно сообщается о четырех погибших, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все произошло на 83 километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу».

«По предварительной информации, четверо погибших», — прокомментировали в Упрдор «Южный Урал».

На месте все экстренные службы. Информация уточняется.