Крупное ДТП на трассе М-5, предварительно сообщается о четырех погибших

Все произошло на 83 километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу».
«По предварительной информации, четверо погибших», — прокомментировали в Упрдор «Южный Урал».
На месте все экстренные службы. Информация уточняется.
Крупное дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М-5 «Урал» — предварительно сообщается о четырех погибших, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло на 83 километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу».
«По предварительной информации, четверо погибших», — прокомментировали в Упрдор «Южный Урал».
На месте все экстренные службы. Информация уточняется.