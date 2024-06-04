В Краснодаре выписали из больницы пострадавших в школе на линейке

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения рассказали, что 4 июня выписали всех пострадавших на последнем звонке, где ветром сорвало часть крыши со школьного здания.
Напомним, в Краснодаре во время линейки со школы ветром сорвало крышу. На месте работали пять единиц спецтехники МЧС и три автомобиля скорой помощи.
Также ранее мы сообщали, что в краснодарской школе № 29 полностью заменят поврежденную ветром кровлю. В настоящее время готовится сметная документация. Пришкольный лагерь перенесли в соседнее учебное заведение, а ОГЭ выпускники сдают на базе находящейся в том же районе школы № 39.