В Краснодаре выписали из больницы пострадавших в школе на линейке

Также ранее мы сообщали, что в краснодарской школе № 29 полностью заменят поврежденную ветром кровлю. В настоящее время готовится сметная документация. Пришкольный лагерь перенесли в соседнее учебное заведение, а ОГЭ выпускники сдают на базе находящейся в том же районе школы № 39.