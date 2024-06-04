На Кубани подростку дали условный срок за ДТП с семью пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
Авария произошла летом 2023 года в Геленджике. 16-летний подросток без прав сел за руль отцовской машины Volkswagen. С собой он взял прокатиться брата.
По пути несовершеннолетний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с такси — автомобилем Hyundai. Травмы получили два пассажира несовершеннолетнего водителя, 45-летний водитель такси и его четверо пассажиров, включая двоих детей.
«Серьезно пострадали два ребенка: брат подростка и маленький пассажир такси. Оба с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, долго лечились», — сообщили в ГИБДД по краю.
Самому 16-летнему водителю оказали разовую помощь. Суд рассмотрел дело и назначил ему три года условного наказания. Кроме того, родители подростка выплатят 1 млн рублей морального вреда.