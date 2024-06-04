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На Кубани подростку дали условный срок за ДТП с семью пострадавшими

Суд рассмотрел дело о ДТП в Геленджике с семью пострадавшими, которое устроил 16-летний водитель.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани подростку дали условный срок за ДТП с семью пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла летом 2023 года в Геленджике. 16-летний подросток без прав сел за руль отцовской машины Volkswagen. С собой он взял прокатиться брата.

По пути несовершеннолетний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с такси — автомобилем Hyundai. Травмы получили два пассажира несовершеннолетнего водителя, 45-летний водитель такси и его четверо пассажиров, включая двоих детей.

«Серьезно пострадали два ребенка: брат подростка и маленький пассажир такси. Оба с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, долго лечились», — сообщили в ГИБДД по краю.

Самому 16-летнему водителю оказали разовую помощь. Суд рассмотрел дело и назначил ему три года условного наказания. Кроме того, родители подростка выплатят 1 млн рублей морального вреда.