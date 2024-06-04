А все проклятая жара: В Молдове всего за сутки утонули три человека

За сутки в водоёмах страны утонули три человека. Трагедии произошли в Теленештском и Хынчештском районах.
Так, в селе Каракуй Хынчештского района 26-летний мужчина утонул во время купания. Его тело извлекли прибывшие на место водолазы ГИЧС, передаёт pulsmedia.md.
Ещё один несчастный случай произошёл в селе Гиличень Теленештского района. Водолазы вытащили из воды труп 24-летней женщины, которая утонула во время купания. А в селе Брынзений Векь этого же района из озера вытащили труп 65-летнего рыбака.
Обстоятельства трагедий выясняются.
Источник: t.me/aifmd.