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А все проклятая жара: В Молдове всего за сутки утонули три человека

Пришло лето и люди стали тонуть: В Молдове всего за сутки утонули три человека.

За сутки в водоёмах страны утонули три человека. Трагедии произошли в Теленештском и Хынчештском районах.

Так, в селе Каракуй Хынчештского района 26-летний мужчина утонул во время купания. Его тело извлекли прибывшие на место водолазы ГИЧС, передаёт pulsmedia.md.

Ещё один несчастный случай произошёл в селе Гиличень Теленештского района. Водолазы вытащили из воды труп 24-летней женщины, которая утонула во время купания. А в селе Брынзений Векь этого же района из озера вытащили труп 65-летнего рыбака.

Обстоятельства трагедий выясняются.

Источник: t.me/aifmd.

несчастный случай