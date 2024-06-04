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Планировал теракты на военных объектах в Крыму: шпион приговорен к шести годам колонии за сотрудничество с СБУ

Ялтинца приговорили к шести годам колонии за сотрудничество с СБУ.

Верховный суд Крыма приговорил к шести годам лишения свободы жителя Ялты за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России Республике Крым и городу Севастополю.

Подсудимый приехал в Крым в 2010 году из Волынской области Украины. Ему было 27 лет. Российское гражданство шпион получил, но при этом открыто заявлял о ненависти к нашей стране.

Бывшего украинца и его знакомого задержали в июне 2023 года сотрудники ФСБ.

— Установлено, что после начала проведения специальной военной операции на Украине они инициативно установили сотрудничество с представителем СБУ, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове, — уточнили в пресс-службе ФСБ.

Задержанные предлагали украинским спецслужбам снимать фото и видео объектов Вооруженных сил РФ. Готовы были даже совершать теракты на военных объектах в Крыму.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Суд приговорил одного из задержанных к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф — 500 тысяч рублей. Это первый случай оглашения приговора по статье о сотрудничестве с иностранными агентами в Крыму.

ФСБ