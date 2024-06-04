Планировал теракты на военных объектах в Крыму: шпион приговорен к шести годам колонии за сотрудничество с СБУ

Суд приговорил одного из задержанных к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф — 500 тысяч рублей. Это первый случай оглашения приговора по статье о сотрудничестве с иностранными агентами в Крыму.