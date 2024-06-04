В Озерске топ-менеджера предприятия осудили за миллионную взятку

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, с января 2018-го по декабрь 2020 года подсудимый получил от представителей двух организаций около трех миллионов рублей за содействие в продлении договоров на поставки и дальнейшую коммерческую деятельность на постоянной основе.