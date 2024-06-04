В Озерске топ-менеджера предприятия осудили за миллионную взятку

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, с января 2018-го по декабрь 2020 года подсудимый получил от представителей двух организаций около трех миллионов рублей за содействие в продлении договоров на поставки и дальнейшую коммерческую деятельность на постоянной основе.
«С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в семь миллионов рублей и конфискацией доходов, полученных преступным путем», — сказали в ведомстве.
Кроме того, фигуранта лишили права занимать административно-хозяйственные должности еще в течение пяти лет после отбытия основного наказания.