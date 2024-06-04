Ричмонд
+19°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Озерске топ-менеджера предприятия осудили за миллионную взятку

Озерский городской суд огласил приговор коммерческому директору завода теплообменного оборудования, обвиняемого в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, с января 2018-го по декабрь 2020 года подсудимый получил от представителей двух организаций около трех миллионов рублей за содействие в продлении договоров на поставки и дальнейшую коммерческую деятельность на постоянной основе.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в семь миллионов рублей и конфискацией доходов, полученных преступным путем», — сказали в ведомстве.

Кроме того, фигуранта лишили права занимать административно-хозяйственные должности еще в течение пяти лет после отбытия основного наказания.