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Поножовщина произошла в Алматы около кафе

В Алматы ночью около одного из кафе произошла драка с поножовщиной, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДП Алматы

Кадры происшествия появились в соцсетях. На видео запечатлена потасовка между молодыми парнями. Один, судя по всему, получил серьезные травмы — его лицо было окровавлено, самостоятельно подняться он не мог.

«Алматы, Емцова — Райымбека, кафе “Лейла”. Толпой напали и еще ножом пырнули несколько раз. Из кафе все смотрели и ничего не сделали», — указано в подписи к видео.

В ДП Алматы прокомментировали произошедшее. В драке обошлось без жертв.

«По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъято. Следствие продолжается», — сообщили в пресс-службе полиции.