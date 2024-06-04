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В Новосибирскую область экстрадируют преступников из Аргентины и Камбоджи

В регионе принимают серьезные меры для возвращения обвиняемых.

В Новосибирскую область намерены экстрадировать преступников из Аргентины и Камбоджи. Генеральная прокуратура принимает серьезные меры по возвращению обвиняемых на территорию РФ.

— 2 материала находятся в судах. Речь об Аргентине и Камбоджи. В первом случае речь идет об ущербе в полмиллиарда рублей, а втором — ущерб в 90 миллионов. Дела находятся на стадии экстрадиционных мероприятий — суды других государств рассматривают ходатайства генеральной прокуратуры для того, чтобы обвиняемых вернуть для предания суду, — рассказал КП-Новосибирск начальник главного СУ ГУ МВД России по Новосибирской области Дмитрий Ходаков.

В случае с ущербом в полмиллиарда преступление произошло в 2018 году.

— Дело связано с переводом сельскохозяйственных земель в земли для постройки объектов недвижимости и продажи их. Проведена оценочная экспертиза, земли оценены в 467 млн, — уточнил Дмитрий Ходаков.

Второе дело с ущербом на 90 млн рублей состоит в следующем:

— Был заключен контракт на 90 млн рублей. Одна из сторон условия контракта не выполнила и скрылась на территории другого государства, -объяснил Дмитрий Ходаков.

По первому делу обвиняемый находится в Аргентине, по второму — в Камбодже.

Также в Новосибирскую область уже экстрадировали гражданина из Армении. Его обвинили в незаконном обороте наркотиков.