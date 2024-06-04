В Новосибирскую область экстрадируют преступников из Аргентины и Камбоджи

— 2 материала находятся в судах. Речь об Аргентине и Камбоджи. В первом случае речь идет об ущербе в полмиллиарда рублей, а втором — ущерб в 90 миллионов. Дела находятся на стадии экстрадиционных мероприятий — суды других государств рассматривают ходатайства генеральной прокуратуры для того, чтобы обвиняемых вернуть для предания суду, — рассказал КП-Новосибирск начальник главного СУ ГУ МВД России по Новосибирской области Дмитрий Ходаков.