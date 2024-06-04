«Постоянно зажимал в костлявой ручонке кусок хлеба»: в Воронеже мать довела ребенка до истощения

Напомним, история об истощенном мальчике Лёне, которого 21-летняя мать сдала в областную детскую больницу, шокировала воронежцев в сентябре 2023 года. 9-килограммовый малыш не мог встать на ноги, не разговаривал, практически не реагировал на окружающих, а лишь жадно ел. Причем все: от супов и каш до хлеба и сушек. Постоянно зажимал в костлявой ручонке какой-нибудь кусок. Тогда фото истощенного ребенка попали в соцсети и вызвали огромный резонанс. Историей малыша заинтересовались следователи, органы опеки и правозащитники. А после проверки было возбуждено в отношении нерадивой матери уголовное дело.