«Постоянно зажимал в костлявой ручонке кусок хлеба»: в Воронеже мать довела ребенка до истощения

В Воронеже завершили расследование уголовного дела в отношении горе-матери, которая довела своего шестилетнего ребенка до крайнего истощения: ребенок весил всего 9 килограмм. Молодой женщине предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию сына-инвалида (ст. 156 УК РФ). Об этом рассказали в Следственном управлении СК по Воронежской области 3 июня.
БОЛЬШЕ ГОДА НЕ ЗАНИМАЛАСЬ РЕБЕНКОМ.
Правоохранители полагают, что именно из-за бездействия матери состояние мальчика ухудшилось. По версии следствия, ребенок-инвалид не получал должный уход более года — с 31 марта 2022-го по 24 августа 2023-го. Женщина не посещала врачей и не проводила лечение, которое было назначено медиками. В итоге ребенок был доведен до «опасного для жизни состояния». А в больнице у него выявили дефицит массы тела. Почему она так поступила, женщине придется ответить в Коминтерновском районном суде, куда было передано уголовное дело.
УМЕЛ ТОЛЬКО ЖАДНО ЕСТЬ.
Напомним, история об истощенном мальчике Лёне, которого 21-летняя мать сдала в областную детскую больницу, шокировала воронежцев в сентябре 2023 года. 9-килограммовый малыш не мог встать на ноги, не разговаривал, практически не реагировал на окружающих, а лишь жадно ел. Причем все: от супов и каш до хлеба и сушек. Постоянно зажимал в костлявой ручонке какой-нибудь кусок. Тогда фото истощенного ребенка попали в соцсети и вызвали огромный резонанс. Историей малыша заинтересовались следователи, органы опеки и правозащитники. А после проверки было возбуждено в отношении нерадивой матери уголовное дело.
Как ранее выяснили корреспонденты «КП»-Воронеж", у женщины имеется еще младший ребенок. А от этого, с проблемами, она решила попросту избавиться. История самой семьи оказалась куда чудовищнее. Когда-то в ней воспитывалось трое детей, но старшего убил отец, за что сейчас мотает срок.
К ГОРЕ-РОДИТЕЛЯМ МАЛЫШ НЕ ВЕРНЕТСЯ.
В больнице Лёня начал быстро прибавлять в весе, расти, несмотря на то, что ему был поставлен тяжелый диагноз. В момент выписки он весил уже 12 килограмм, начал пытаться говорить и ходить. Затем мальчонку перевели в Бутурлиновский санаторий для умственно отсталых детей. А спустя пару месяцев его было уже не узнать: подрос на семь сантиметров, поправился до 15 килограмм, начал потихоньку ходить и, главное, научился улыбаться окружающим!
В интернате ему назначили полный комплекс необходимых реабилитационных мероприятий по индивидуальной программе. Они оказались настолько эффективными, что вскоре часть страшных диагнозов, которые ему ставили, медики сняли. В том числе и тяжелую белково-энергетическую недостаточность.
Но главное, что к горе-родителям малыш уже не вернется. Воронежская комиссия по делам несовершеннолетних подготовила материалы о лишении отца и матери родительских прав, у ребенка есть шанс обрести новую, любящую семью.