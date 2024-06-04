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В Новосибирске избрали меру пресечения двоим главам компаний

В Новосибирске избрали меру пресечения двум главам компаний по делу о коррупции. Это руководители фирм «Техстрой-Нск» и «Стройтех», передает СК СКР региона.

По версии следствия, в период с января по март 2024 года они передали взятку гендиректору АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову и руководителю АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк» Александру Гоманову. Речь идет о сумме в 9,5 млн рублей.

Одному из руководителей избрали запрет определенных действий, второму — домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Александр Зырянов, которого 4 июня доставили в суд, не признает вину. Его отправили в СИЗО.