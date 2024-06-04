В Новосибирске избрали меру пресечения двоим главам компаний

По версии следствия, в период с января по март 2024 года они передали взятку гендиректору АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову и руководителю АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк» Александру Гоманову. Речь идет о сумме в 9,5 млн рублей.
Одному из руководителей избрали запрет определенных действий, второму — домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.
Александр Зырянов, которого 4 июня доставили в суд, не признает вину. Его отправили в СИЗО.