В Новосибирске избрали меру пресечения двоим главам компаний

По версии следствия, в период с января по март 2024 года они передали взятку гендиректору АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову и руководителю АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк» Александру Гоманову. Речь идет о сумме в 9,5 млн рублей.