В Новосибирске начали судить мать, которая выбросила своего ребенка в мусорку

Инцидент произошел днем 16 февраля 2024 года на улице 1905 года в Железнодорожном районе. Молодая мать в тайне от всех родила здорового мальчика дома. После она завернула младенца в пакет и отнесла его в мусорный бак. Малыша нашел случайный прохожий.