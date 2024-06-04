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В Новосибирске начали судить мать, которая выбросила своего ребенка в мусорку

Новорожденного она завернула в пакет.

Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Железнодорожный суд Новосибирска 4 июня начал рассматривать уголовное дело Светланы Баштаковой, которая выбросила в мусорный бак своего новорожденного сына. Информация об этом появилась в группе «Суды общей юрисдикции НСО» в социальной сети Вконтакте.

Инцидент произошел днем 16 февраля 2024 года на улице 1905 года в Железнодорожном районе. Молодая мать в тайне от всех родила здорового мальчика дома. После она завернула младенца в пакет и отнесла его в мусорный бак. Малыша нашел случайный прохожий.

В отношении горе-матери возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).

«В судебном заседании подсудимой предъявлено обвинение и определен порядок исследования доказательств, а также по ходатайству государственного обвинителя продлен срок содержания Баштаковой С. С. под стражей до 15.11.2024. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании», — говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 25 июня.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске увеличилась доля отравлений наркотиками среди несовершеннолетних.