Группировка «Центр» улучшила тактическое положение

Украинская армия потеряла до 370 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.