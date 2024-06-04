Группировка «Центр» улучшила тактическое положение

«Подразделения группировки войск “Центр” <…> нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Сокол, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики», — добавили в ведомстве.
Кроме того, бойцы отразили пять контратак штурмовиков четырех бригад ВСУ.
Украинская армия потеряла до 370 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.
Также более выгодные рубежи заняли военные группировки «Восток».
Бойцы поразили личный состав и технику двух украинских бригад в районах Урожайного и Сторожевого в ДНР.
«ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей», — уточнили в министерстве.
Кроме того, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.
Российские военные ударили по боевикам и технике четырех бригад ВСУ в районах Северска, Дылеевки, Константиновки и Острого в ДНР.
Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 152-миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста-Б».