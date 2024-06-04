В Бресте пьяный бесправник на легковушке врезался в автобус

Сегодня около 07.18 в Бресте произошло ДТП с участием автобуса. Выяснилось, что 39-летний брестчанин, не имея права управления, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,9 промилле), управлял автомобилем BMW и двигался по улице Московской.



«Он не справился с управлением транспортного средства и совершил столкновение с остановившимся автобусом МАЗ под управлением 62-летнего местного жителя. От удара BMW развернулся. В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения», — уточнили инспекторы.



В ГАИ отметили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а равно отказ от прохождения освидетельствования наступает административная ответственность в виде штрафа от 100 до 200 базовых величин с лишением права управления сроком от трех до пяти лет.



«Пьяный за рулем — потенциальный убийца. Наша с вами задача — вовремя остановить его. В случае, если вы владеете информацией, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, немедленно звоните по телефону 102», — рекомендуют в УГАИ УВД Брестского облисполкома.