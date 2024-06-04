Кровельщик погиб, сорвавшись с 18-метровой высоты под Волгоградом

В первый день лета в Котельниковском районе кровельщик погиб, сорвавшись с крыши цеха на заводе. Мужчина упал с 18-метровой высоты, шансов выжить у него не было. Следователи завели уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека», сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.