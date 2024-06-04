Кровельщик погиб, сорвавшись с 18-метровой высоты под Волгоградом

В первый день лета в Котельниковском районе кровельщик погиб, сорвавшись с крыши цеха на заводе. Мужчина упал с 18-метровой высоты, шансов выжить у него не было. Следователи завели уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека», сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.
Как установили следователи, 1 июня 2024 года работник приехал на завод для проведения кровельных работ. Мужчина трудился на крыше, но сорвался вниз, получив смертельные травмы. Следователи выясняют, работал тот со страховкой или без, кто отвечал за безопасность труда и все обстоятельства произошедшего.