На Кубани следователи начали проверку после того, как турист выпал из окна

Напомним, в Краснодаре в ЖК «Панорама» из окна многоэтажки выпал мужчина и погиб. Местные жители в социальных сетях написали, что погибшего из окна третьего этажа вытолкнули два человека. Злоумышленники скрылись, на месте работали полицейские и сотрудники скорой помощи.