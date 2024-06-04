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На Кубани следователи начали проверку после того, как турист выпал из окна

Сотрудники СУ СКР по Краснодарскому краю следователи начали проверку после того, как турист выпал из окна отеля и погиб.

Трагедия произошла вечером третьего июня на горном кластере курорта.

В социальных сетях очевидцы написали, что прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть туриста. Как уточнила kuban.aif.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в Краснодаре в ЖК «Панорама» из окна многоэтажки выпал мужчина и погиб. Местные жители в социальных сетях написали, что погибшего из окна третьего этажа вытолкнули два человека. Злоумышленники скрылись, на месте работали полицейские и сотрудники скорой помощи.