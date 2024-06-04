На Кубани следователи начали проверку после того, как турист выпал из окна

Трагедия произошла вечером третьего июня на горном кластере курорта.
В социальных сетях очевидцы написали, что прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть туриста. Как уточнила kuban.aif.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, в Краснодаре в ЖК «Панорама» из окна многоэтажки выпал мужчина и погиб. Местные жители в социальных сетях написали, что погибшего из окна третьего этажа вытолкнули два человека. Злоумышленники скрылись, на месте работали полицейские и сотрудники скорой помощи.