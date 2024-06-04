Воронежца осудили за разбитый автомат

В Воронеже осудили военнослужащего за порчу оружия. Воронежский гарнизонный военный суд признал воронежца виновным в умышленном уничтожении автомата, сообщили в ведомстве 4 июня.
Инцидент произошел в марте 2023 года: военный получил оружие для участия в занятиях по огневой подготовке. Но в тот же день разбил закрепленный за ним автомат. Военнослужащий взял его за дуло и несколько раз ударил об угол кирпичного здания.
— Военный в добровольном порядке возместил причиненный материальный вред и во время судебного заседания признал себя виновным. Суд оштрафовал мужчину на 60 000 рублей, — сообщили в Воронежском гарнизонном военном суде.