В Екатеринбурге граждан Таджикистана судят за убийства

В Свердловском обслуде двоих граждан Таджикистана судят за убийство двоих человек и посягательство на жизни ещё троих. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
По данным следствия, в Екатеринбурге на улице Бардина в июне 2023 года произошла драка с участием девятерых человек. Причиной считается конфликт одного из подсудимых со знакомым.
Два человека были зарезаны. Ещё троим были причинены ранения.
В суде обвиняемые признали, что наносили свои удары кулаками. Однако отрицают факт умысла на убийство. Судебное следствие продолжается.