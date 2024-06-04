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В Екатеринбурге граждан Таджикистана судят за убийства

Обвиняемые отрицают факт умысла.

В Свердловском обслуде двоих граждан Таджикистана судят за убийство двоих человек и посягательство на жизни ещё троих. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

По данным следствия, в Екатеринбурге на улице Бардина в июне 2023 года произошла драка с участием девятерых человек. Причиной считается конфликт одного из подсудимых со знакомым.

Два человека были зарезаны. Ещё троим были причинены ранения.

В суде обвиняемые признали, что наносили свои удары кулаками. Однако отрицают факт умысла на убийство. Судебное следствие продолжается.