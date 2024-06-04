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Четыре человека погибли в ДТП на трассе Челябинск — Екатеринбург

Легковушка врезалась в дорожную спецмашину.

Источник: пресс-служба Упрдор «Южный Урал»

Сегодня, 4 июня, на 83-м километре федеральной трассы М-5 Челябинск — Екатеринбург (район н.п. Малый Куяш) автомобиль Toyota врезался в комбинированную дорожную машину (КДМ) на базе грузовика КамАЗ. Четыре человека, находившиеся в салоне иномарки, погибли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росавтодора.

Как пояснили в ведомстве, спецмашина выполняла функцию автомобиля прикрытия для дорожного пылесоса, который чистил проезжую часть вдоль ограждения на разделительной полосе.

Авария случилась в 13:17 по местному времени. Оба автомобиля ехали в попутном направлении.

Сейчас на место ДТП выехали специалисты Росавтодора. Проезд на участке аварии организован по обочине. В ГАИ попросили водителей отложить поездки в сторону Екатеринбурга.