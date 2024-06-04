Четыре человека погибли в ДТП на трассе Челябинск — Екатеринбург

Сегодня, 4 июня, на 83-м километре федеральной трассы М-5 Челябинск — Екатеринбург (район н.п. Малый Куяш) автомобиль Toyota врезался в комбинированную дорожную машину (КДМ) на базе грузовика КамАЗ. Четыре человека, находившиеся в салоне иномарки, погибли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росавтодора.