Под Могилевом грузовик насмерть переехал водителя при заготовке сенажа

Под Могилевом при заготовке сенажа грузовик насмерть переехал водителя. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении говорится, что инцидент случился днем 3 июня 2024 года на поле около Речки-1 в Могилевском районе. Согласно предварительным данным, 32-летний водитель сельхозпредприятия занимался устранением неисправностей машины МАЗ, на которой работал во время заготовки сенажа.
«Во время ремонтных работ машина, стоявшая под уклоном, покатилась и переехала мужчину», — сообщили в СК.
И добавили, что от полученных травм мужчина умер. Под колесами фуры его нашли коллеги. Удалось установить, что, несмотря на то, что у водителя были противооткатные упоры, мужчина их не использовал. Также был выключен и стояночный тормоз.