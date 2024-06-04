Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Могилевом грузовик насмерть переехал водителя при заготовке сенажа

В Могилевском районе во время заготовки сенажа погиб водитель.

Источник: СК Беларуси

Под Могилевом при заготовке сенажа грузовик насмерть переехал водителя. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В сообщении говорится, что инцидент случился днем 3 июня 2024 года на поле около Речки-1 в Могилевском районе. Согласно предварительным данным, 32-летний водитель сельхозпредприятия занимался устранением неисправностей машины МАЗ, на которой работал во время заготовки сенажа.

«Во время ремонтных работ машина, стоявшая под уклоном, покатилась и переехала мужчину», — сообщили в СК.

И добавили, что от полученных травм мужчина умер. Под колесами фуры его нашли коллеги. Удалось установить, что, несмотря на то, что у водителя были противооткатные упоры, мужчина их не использовал. Также был выключен и стояночный тормоз.

несчастный случай