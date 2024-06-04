Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением

Также аким Павлодарской области Асаин Байханов заявил, что его подчиненным писали неизвестные якобы от его имени. Глава региона приложил скриншот переписки, в котором фигурировал некий куратор из КНБ, якобы приезжавший с проверкой. Сообщения приходили гражданам и якобы от имени главы Алматинской области Марата Султангазиева. Кроме того, в МВД сообщили о самых распространенных видах интернет-мошенничества, с помощью которых обманывают казахстанцев.