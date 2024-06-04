Дептранс Перми прокомментировал сообщение о взрыве газа в автобусе № 28

Речь об информации, которая появилась в соцсетях 3 июня. Очевидцы сообщили в один из пабликов, что в автобусе № 28, который был на маршруте и находился в районе улицы Геологов, взорвался газовый баллон. Пассажиры выбежали на улицу, когда открылись двери.