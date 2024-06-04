Дептранс Перми прокомментировал сообщение о взрыве газа в автобусе № 28

Департамент транспорта администрации Перми прокомментировал perm.aif.ru сообщение о взрыве газа в автобусе № 28.
Речь об информации, которая появилась в соцсетях 3 июня. Очевидцы сообщили в один из пабликов, что в автобусе № 28, который был на маршруте и находился в районе улицы Геологов, взорвался газовый баллон. Пассажиры выбежали на улицу, когда открылись двери.
«3 июня в микрорайоне Нагорном на маршруте № 28 по причине технической неисправности сняли с линии автобус. По информации перевозчика, из газобаллонного оборудования был выпущен газ, что и стало причиной громкого звука. Безопасности пассажиров автобуса и прохожих этот процесс не угрожал», — рассказали perm.aif.ru в дептрансе.
Ранее perm.aif.ru писал, что в центре краевой столицы в результате аварии с автобусом погибла женщина. Это произошло на улице Полины Осипенко. Как сообщили в департаменте транспорта, водитель автобуса № 13 наехал на пешехода, когда поворачивал с Комсомольского проспекта.