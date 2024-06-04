Военный суд оправдал пять участников ЧВК «Енот»

По версии обвинения, Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Брякшев создали преступное сообщество под видом военно-патриотической организации. Они нападали на склады и предпринимателей, заподозренных в таможенных нарушениях, и в ходе якобы оперативно-следственных действий изымали ценности. Рядовые участники «Енота» представлялись понятыми или помощниками оперативников.