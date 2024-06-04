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Военный суд оправдал пять участников ЧВК «Енот»

Военный суд оправдал пять участников ЧВК «Енот», обвиняемых в разбоях и кражах.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд оправдал пятерых участников ЧВК «Енот», обвиняемых в разбоях и кражах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Оправдать за непричастностью… Признать право на реабилитацию и компенсацию вреда, признать право на восстановление в трудовых правах», — огласил приговор судья.

Экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука и остальных четырех фигурантов суд постановил освободить в зале суда.

По версии обвинения, Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Брякшев создали преступное сообщество под видом военно-патриотической организации. Они нападали на склады и предпринимателей, заподозренных в таможенных нарушениях, и в ходе якобы оперативно-следственных действий изымали ценности. Рядовые участники «Енота» представлялись понятыми или помощниками оперативников.

Защита настаивала на невиновности, убеждая суд, что офицеров оговорили.

Фигурантов в зависимости от роли обвиняют по статьям 210 (создание и участие в организованном преступном сообществе), 158 (кража), 162 (разбой), 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

Брякшев признал вину, пошел на сотрудничество со следствием и осужден на шесть лет колонии.