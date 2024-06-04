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В Пермском крае подростка убила молния

Трагедия произошла, когда 14-летний парень отправился с отцом на рыбалку.

«Мягких облачков мальчику», «Соболезнования родным и близким», «Какого мы друга потеряли», «Очень жаль», — такие соболезнования пишут жители Нытвы семье, где случилось страшное горе.

3 июня от удара молнии в Нытве погиб 14-летний подросток. В этот вечер парень с отцом уехал на рыбалку на реку Нытва, на другом берегу реки с ними случилась трагедия.

— Они переправились на лодке на другой берег и начали ловить рыбу, — рассказала «Комсомольской правде» пресс-секретарь администрации Наталья Быстрова. — Но началась гроза и чтобы спрятаться, рыбаки причалили к берегу и укрылись под березой.

В это время в нескольких метрах от отца с сыном ударила молния и попала в ребенка. Мужчина попытался реанимировать парня, делал ему искусственное дыхание, но безрезультатно. Приехавшие на место врачи «скорой помощи» смогли лишь констатировать его смерть.

— Информация из ЕДДС о случившемся поступила сегодня главе округа, — продолжили в администрации Нытвенского городского округа. — Семья сейчас готовится к похоронам и имеет право обратиться за выплатой в связи с гибелью человека из-за несчастного случая. Выплата носит заявительный характер. Заявление рассмотрит комиссия по оказанию матпомощи и назначит материальную помощь.

Сейчас трагедией на рыбалке в Пермском крае занимаются следователи.

— Следователями СУ СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего, — сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

несчастный случай