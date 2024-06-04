В Пермском крае подростка убила молния

В это время в нескольких метрах от отца с сыном ударила молния и попала в ребенка. Мужчина попытался реанимировать парня, делал ему искусственное дыхание, но безрезультатно. Приехавшие на место врачи «скорой помощи» смогли лишь констатировать его смерть.