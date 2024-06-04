«Все потому что кто-то слишком много ест!»: в Уфе спасли застрявшего в вентиляции кота, и он стал мемом

В Уфе спасатели вытащили из вентиляции застрявшего там кота. В заточении он провел несколько часов — и после вызволения в одночасье стал мемом.
Все случилось в 9-этажном доме по улице Ферина, 1/1. Уличный кот забрался через улицу в вентиляционную шахту и пробрался в одну из квартир на пятом этаже. Он провел в заточении несколько часов — с 22:00 вечера 3 июня. Хозяева жилища долго вызывали МЧС, но те все никак не приезжали. Вызов в итоге перенаправили в городское Управление гражданской защиты. До двух ночи владельцы квартиры прождали спасателей, но те в итоге прибыли только к 9:30 утра.
— Информация была передана в управляющую компанию, которая обслуживает данный дом. Сегодня утром её сотрудники освободили пушистого пленника, — передали в УГЗ.
Кот и сам активно помогал своим спасателям, пытаясь выбраться через узкое вентиляционное отверстие. В какой-то момент ему это удалось.
— Он не поранился, все хорошо. Когда вытащили, пулей вылетел из квартиры, — рассказала «КП-Уфа» жительница дома.
Как только новость о пушистом появилась в сети, местные тут же начали делать с ним мемы. Все из-за забавного фото, на котором его мордочка торчит из вентиляции — многим он напомнил застрявшего в норе у кролика Винни-пуха из одноименного советского мультика. «Красиво смотрится», «Думал, фотошоп», «Рога приделать, и норм! Красиво же», «Потому что кто-то слишком много ест!», шутят пользователи.