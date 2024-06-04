«Все потому что кто-то слишком много ест!»: в Уфе спасли застрявшего в вентиляции кота, и он стал мемом

Все случилось в 9-этажном доме по улице Ферина, 1/1. Уличный кот забрался через улицу в вентиляционную шахту и пробрался в одну из квартир на пятом этаже. Он провел в заточении несколько часов — с 22:00 вечера 3 июня. Хозяева жилища долго вызывали МЧС, но те все никак не приезжали. Вызов в итоге перенаправили в городское Управление гражданской защиты. До двух ночи владельцы квартиры прождали спасателей, но те в итоге прибыли только к 9:30 утра.