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В Краснодаре суд вынес приговор по делу о гибели двоих рабочих в колодце

Мужчины погибли от отравления сероводородом и аммиаком.

В Краснодаре суд вынес приговор в отношении распорядителя работ по очистке водопроводного колодца на стройплощадке в станице Елизаветинской, в ходе которых погибли двое рабочих. Мужчина признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Трагический инцидент произошел 10 августа 2023 года.

Подсудимый выполнял обязанности производителя работ на стройплощадке. Он дал указание рабочему очистить водопроводный колодец. В отсутствие контроля со стороны производителя рабочий без средств защиты органов дыхания спустился в колодец, в котором произошел выброс сероводорода и аммиака. Мужчина почувствовал себя плохо. На помощь ему, также без средств защиты, спустился второй рабочий. От отравления сероводородом и аммиаком оба потеряли сознание и погибли.

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, при обслуживании сетей инженерной инфраструктуры на территории станицы Елизаветинской погибли сотрудники подрядной организации — 42-летний мужчина и его 30-летний коллега.

несчастный случай