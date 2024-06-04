В Краснодаре суд вынес приговор по делу о гибели двоих рабочих в колодце

В Краснодаре суд вынес приговор в отношении распорядителя работ по очистке водопроводного колодца на стройплощадке в станице Елизаветинской, в ходе которых погибли двое рабочих. Мужчина признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
Трагический инцидент произошел 10 августа 2023 года.
Подсудимый выполнял обязанности производителя работ на стройплощадке. Он дал указание рабочему очистить водопроводный колодец. В отсутствие контроля со стороны производителя рабочий без средств защиты органов дыхания спустился в колодец, в котором произошел выброс сероводорода и аммиака. Мужчина почувствовал себя плохо. На помощь ему, также без средств защиты, спустился второй рабочий. От отравления сероводородом и аммиаком оба потеряли сознание и погибли.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, при обслуживании сетей инженерной инфраструктуры на территории станицы Елизаветинской погибли сотрудники подрядной организации — 42-летний мужчина и его 30-летний коллега.