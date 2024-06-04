В Краснодаре суд вынес приговор по делу о гибели двоих рабочих в колодце

Подсудимый выполнял обязанности производителя работ на стройплощадке. Он дал указание рабочему очистить водопроводный колодец. В отсутствие контроля со стороны производителя рабочий без средств защиты органов дыхания спустился в колодец, в котором произошел выброс сероводорода и аммиака. Мужчина почувствовал себя плохо. На помощь ему, также без средств защиты, спустился второй рабочий. От отравления сероводородом и аммиаком оба потеряли сознание и погибли.