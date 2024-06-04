На Урале водитель устроил смертельное ДТП

«Они учили Правила, учили вождение по городу, на автодроме, но дорога не город и не автодром. Дорога требует других качеств. Столкнулись два пассажира за рулём. Печально, что ищут причину в ПДД, а не в качестве подготовки водителей. Людей лишают главного — умения самостоятельно думать и принимать решения в зависимости от дорожных условий и ситуации. Вот и результат. Дорога там идёт по холмам. При грамотном распределении внимания 49-ти летний должен был просматривать дорогу на перспективу, а для него 24-х летний на встречке стал полной неожиданностью. Можно было разойтись втроём? Да легко, смотрите где стоит чёрный автомобиль на переднем плане. А что тогда спрашивать с 24-х летнего? Этот вообще полный профан».