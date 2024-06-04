На Урале водитель устроил смертельное ДТП

Смертельная автомобильная авария произошла 3 июня в Челябинской области и унесла жизнь 49-летнего мужчины.
Неудачный обгон
Трагедия случилась на территории Нагайбакского района в 17:23 часов на 157 км автодороги «Южноуральск-Магнитогорск».
По информации Госавтоинспекции Челябинской области, 24-летний водитель Mazda пошёл на обгон. Иномарка лоб в лоб столкнулась со встречным автомобилем Daewoo Nexia, за рулём которого был 50-летний мужчина, также в салоне находился пассажир.
В результате ДТП пассажир Daewoo скончался на месте. Остальные живы, им потребовалась помощь медиков.
По статистике, выезд на «встречку» является одной из самых частых причин аварий.
Специалисты регионального ГАИ сообщили корреспонденту chel.aif.ru официальные данные за текущий год:
"За пять месяцев 2024 года на территории Челябинской области зарегистрировано 1 209 ДТП, в которых 91 человек погиб и 1487 человек получили травы.
Одними из основных нарушений ПДД водителями транспортных средств явились:
Несоответствие скорости — 183 ДТП, в которых 22 погибли и 226 травмированы;
Выезд на полосу встречного движения — зарегистрировано 117 ДТП, в которых 26 погибли и 205 получили травмы;
Нарушение правил обгона — зарегистрировано 18 ДТП, в которых 5 человек погибли и 25 получили травмы".
Кто виноват?
Данный инцидент вызвал бурю обсуждений в социальных сетях. Многие написали своё личное мнение, высказали слова поддержкам и соболезнования родным погибшего, не обошлось и без негатива в адрес молодого водителя.
«Соболезнования близким, куда вы летите молодёжь? Итог — один труп, две машины в хлам, куча проблем, оно того стоило?», — пишет Владимир С.
«Правый бок, на встречную обочину похоже пытался съехать, что гораздо хуже чем обратно пытаться в свой ряд вернуться», — комментирует Владимир Р.
«Если торопишься на тот свет, зачем других за собой тащишь? Мозг где?» — отвечает Светлана Д.
Но нашлись и те, кто попытался объяснить причину смертельной аварии.
Например, челябинец Александр В. уверен, что проблема обоих водителей-участников ДТП в том, что они не грамотно учились управлять автомобилем, а возраст и марка машины тут совершенно не причем:
«Они учили Правила, учили вождение по городу, на автодроме, но дорога не город и не автодром. Дорога требует других качеств. Столкнулись два пассажира за рулём. Печально, что ищут причину в ПДД, а не в качестве подготовки водителей. Людей лишают главного — умения самостоятельно думать и принимать решения в зависимости от дорожных условий и ситуации. Вот и результат. Дорога там идёт по холмам. При грамотном распределении внимания 49-ти летний должен был просматривать дорогу на перспективу, а для него 24-х летний на встречке стал полной неожиданностью. Можно было разойтись втроём? Да легко, смотрите где стоит чёрный автомобиль на переднем плане. А что тогда спрашивать с 24-х летнего? Этот вообще полный профан».
Также некоторые комментаторы нашли иную причину — виноваты звезды, а точнее, парад планет.
«Парад планет — люди, не спешите, будьте бдительны и внимательны к друг другу! Июнь — нелёгкий месяц — берегите друг друга. НЕ СПЕШИТЕ! Думайте, потом делайте!», — пишет Аня Т.
Отметим, что «парад планет» — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20−30°.
Понятие «парад планет» не является научным, верное название — «выравнивание планет». Именно 3 июня Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун расположились недалеко друг от друга в ночном небе. По мнение астрологов, «парад планет» опасен тем, что несет в себе большое негативное влияние на человека и окружающий мир.
Реальные же обстоятельства аварии и ее причины предстоит выяснить Госавтоинспекции Южного Урала.