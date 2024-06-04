Нарушителей с беспилотниками задержали на границе с Литвой

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Белорусские пограничники задержали двух нарушителей пограничного режима, у которых изъяты беспилотники, радиостанция, сообщили в Государственном пограничном комитете.
Инцидент произошел в 500 метрах от границы с Литвой, гродненские пограничники получили оперативную информацию о подозрительных гражданах, передвигающихся на автомобиле. Они были задержаны за попытку незаконно пересечь государственную границу и нарушение пограничного режима.
«В автомобиле и прицепе задержанных при досмотре были обнаружены 2 квадрокоптера, пульты управления, почти 20 аккумуляторных батарей, ноутбук и радиостанция».
Там также рассказали, что ранее один из задержанных уже проходил по уголовной статье за незаконную предпринимательскую деятельность — он незаконно собирал БПЛА. А второго мужчину до этого несколько раз привлекали к ответственности за нарушение границы.
По месту жительства обоих обнаружена кустарная мастерская для изготовления дронов, в которой находились 5 радиостанций, ноутбуки, микросхемы, GPS-трекеры, аккумуляторы к беспилотникам, а также зарядные устройства. Кроме того, был найден предмет, похожий на пневматический пистолет, отметили в Госпогранкомитете.
Все обнаруженное изъято военнослужащими Гродненской пограничной группы. В отношении задержанных начат административный процесс, сообщили там.
Беспилотники и закон
В ГПК напомнили, что в Беларуси с 1 апреля 2024 года действуют нормы указа главы государства, касающиеся учета гражданских беспилотников.
Согласно указу, запрещены ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление БПЛА без соответствующего документа.
Незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).