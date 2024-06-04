В ДТП с четырьмя погибшими в Челябинской области пострадали еще трое

В автомобиле Toyota, который разбился сегодня, 4 июня, по дороге из Челябинска в Екатеринбург, ехали как минимум семь человек. Из них четверо погибли, а трое получили травмы и сейчас находятся в больнице, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, за рулем микроавтобуса Toyota Hiace находился мужчина 1974 года рождения. Он скончался вместе с тремя своими пассажирами, чьи личности устанавливаются.
«На место происшествия выехал главный госавтоинспектор Челябинской области», — добавили в дорожной полиции.
Напомним, что ДТП с массовыми жертвами произошло сегодня, 4 июня, на 83-м километре федеральной трассы М-5 Челябинск — Екатеринбург (район н.п. Малый Куяш). Toyota врезалась в комбинированную дорожную машину (КДМ) на базе грузовика КамАЗ, которая прикрывала дорожный пылесос, чистивший проезжую часть вдоль ограждения на разделительной полосе.