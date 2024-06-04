В ДТП с четырьмя погибшими в Челябинской области пострадали еще трое

В автомобиле Toyota, который разбился сегодня, 4 июня, по дороге из Челябинска в Екатеринбург, ехали как минимум семь человек. Из них четверо погибли, а трое получили травмы и сейчас находятся в больнице, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.