Российские силы оттеснили ВСУ на 500 метров севернее Работино, заявил Рогов

«Наши ребята продвинулись севернее Работино. Сейчас противник находится уже на удалении в 500−700 метров от северных окраин села», — сказал Рогов.
По его словам, попытки ВСУ контратаковать пресекаются.
«Наша армия отвечает контратаками на действия противника», — подчеркнул Рогов.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Лобковое Запорожской области, сообщало сегодня в сводке Минобороны РФ.
Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск «Днепр» полностью освободила Работино.