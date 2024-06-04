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Российские силы оттеснили ВСУ на 500 метров севернее Работино, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Российские войска продвинулись севернее села Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: РИА "Новости"

«Наши ребята продвинулись севернее Работино. Сейчас противник находится уже на удалении в 500−700 метров от северных окраин села», — сказал Рогов.

По его словам, попытки ВСУ контратаковать пресекаются.

«Наша армия отвечает контратаками на действия противника», — подчеркнул Рогов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Лобковое Запорожской области, сообщало сегодня в сводке Минобороны РФ.

Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск «Днепр» полностью освободила Работино.