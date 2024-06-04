На Диксоне совершил аварийную посадку самолет Ан-26, летевший из Норильска

«По предварительным данным, сегодня около 16 часов в аэропорту Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края после посадки воздушного судна Ан-26 авиакомпании “КрасАвиа”, выполнявшего нерегулярный чартерный рейс из Норильска, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы», — прокомментировали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре и сообщили, что по данному факту организована проверка.