На Диксоне совершил аварийную посадку самолет Ан-26, летевший из Норильска

На Диксоне (Красноярский край) самолет Ан-26, авиакомпании «КрасАвиа», во время посадки не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и выкатился за ее пределы.
В самолете в этот момент находились 23 пассажира. Информации о пострадавших нет. На фото, опубликованным транспортной прокуратурой, видно, что самолет колесами увяз в снегу.
«По предварительным данным, сегодня около 16 часов в аэропорту Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края после посадки воздушного судна Ан-26 авиакомпании “КрасАвиа”, выполнявшего нерегулярный чартерный рейс из Норильска, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы», — прокомментировали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре и сообщили, что по данному факту организована проверка.