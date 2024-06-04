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В Пружанском районе 15-летний подросток избил отца и бросил его умирать

В Брестской области 15-летний подросток жестоко избил своего отца — от полученных травм мужчина скончался на месте. Подробности этого громкого дела рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в октябре прошлого года в деревне Плебанцы Пружанского района. Местный 15-летний подросток пришел домой с компанией друзей и начал пить сними водку. Его родители в это время были в соседних комнатах. Спустя время между отцом и сыном разгорелся конфликт, в ходе которого парень избил мужчину. Все происходящее по просьбе подростка на телефон снимал его знакомый.

После этого парень и его друзья ушли, оставив пострадавшего умирать. От полученных травм мужчина скончался, не приходя в сознание.

Вскоре подростка задержали. Свою вину он не признавал и заявил, что не хотел убивать отца.

Молодому парню предъявлено обвинение за убийство, совершенное с особой жестокостью. Он заключен под стражу.