В Пружанском районе 15-летний подросток избил отца и бросил его умирать

Трагедия произошла в октябре прошлого года в деревне Плебанцы Пружанского района. Местный 15-летний подросток пришел домой с компанией друзей и начал пить сними водку. Его родители в это время были в соседних комнатах. Спустя время между отцом и сыном разгорелся конфликт, в ходе которого парень избил мужчину. Все происходящее по просьбе подростка на телефон снимал его знакомый.
После этого парень и его друзья ушли, оставив пострадавшего умирать. От полученных травм мужчина скончался, не приходя в сознание.
Вскоре подростка задержали. Свою вину он не признавал и заявил, что не хотел убивать отца.
Молодому парню предъявлено обвинение за убийство, совершенное с особой жестокостью. Он заключен под стражу.