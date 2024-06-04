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За сутки аферисты выманили у 30 воронежцев около 6,5 млн рублей

Мошенники обманули рекордное количество жителей Воронежской области за сутки.

Источник: Комсомольская правда

Рекордное за сутки количество жертв дистанционных мошенников зарегистрировали полицейские в Воронежской области. За 3 июня к правоохранителям обратились 30 жителей региона, в общей сложности они лишились около 6,5 млн рублей.

49-летняя жительница Воронежа хотела заработать, а на деле — потеряла сбережения. Начинающая предпринимательница разместила пост о продаже памперсов на сайте бесплатных объявлений. Почти сразу ей позвонил «покупатель». Женщина так обрадовалась предстоящей сделке, что совершенно потеряла бдительность. Мужчина предложил перевести 100-процентную оплату. И попросил у женщины данные банковской карты, а затем код безопасности, который ей пришел по смс, якобы для перевода денег. Предпринимательница дала его, а потом увидела в приложении банка, что деньги не пришли, а наоборот, с ее счета списались все сбережения.