За сутки аферисты выманили у 30 воронежцев около 6,5 млн рублей

49-летняя жительница Воронежа хотела заработать, а на деле — потеряла сбережения. Начинающая предпринимательница разместила пост о продаже памперсов на сайте бесплатных объявлений. Почти сразу ей позвонил «покупатель». Женщина так обрадовалась предстоящей сделке, что совершенно потеряла бдительность. Мужчина предложил перевести 100-процентную оплату. И попросил у женщины данные банковской карты, а затем код безопасности, который ей пришел по смс, якобы для перевода денег. Предпринимательница дала его, а потом увидела в приложении банка, что деньги не пришли, а наоборот, с ее счета списались все сбережения.