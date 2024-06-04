Немецкий «мостовой танк» Biber уничтожен в районе Волчанска

Наш разведывательный беспилотник обнаружил вражескую гусеничную машину, которую первоначально, когда шла подготовка к установке моста, приняли за МТУ-72. По ней был произведен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет». После чего по цели отработала артиллерия.
Разработка «Бобра» началась еще в конце 60-х годов. Собственная его масса составляет более 45000 кг. Толщина брони — 70 мм.
Длина моста позволяет технике весом до 50 000 кг преодолевать препятствия шириной до 21 м. Мощность двигателя — 830 л.с. Максимальная скорость по шоссе — 62 км/ч. Экипаж — два человека.