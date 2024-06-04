Немецкий «мостовой танк» Biber уничтожен в районе Волчанска

Наш разведывательный беспилотник обнаружил вражескую гусеничную машину, которую первоначально, когда шла подготовка к установке моста, приняли за МТУ-72. По ней был произведен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет». После чего по цели отработала артиллерия.