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Немецкий «мостовой танк» Biber уничтожен в районе Волчанска

Созданный на базе Leopard 1 «мостовой танк» Biber («Бобер») был поражен в районе Волчанска. Здесь российские подразделения смогли вывести из строя переправы через реку Волчья. Чтобы восстановить коммуникации, ВСУ задействовали инженерную технику, в том числе натовского производства.

Наш разведывательный беспилотник обнаружил вражескую гусеничную машину, которую первоначально, когда шла подготовка к установке моста, приняли за МТУ-72. По ней был произведен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет». После чего по цели отработала артиллерия.

Разработка «Бобра» началась еще в конце 60-х годов. Собственная его масса составляет более 45000 кг. Толщина брони — 70 мм.

Длина моста позволяет технике весом до 50 000 кг преодолевать препятствия шириной до 21 м. Мощность двигателя — 830 л.с. Максимальная скорость по шоссе — 62 км/ч. Экипаж — два человека.