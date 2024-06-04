Проспали побег арестованных: сотрудников полиции осудили в Актобе

Уголовное дело рассмотрено в суде № 2 города Актобе. Трое сотрудников, состоящих на круглосуточном дежурстве в изоляторе временного содержания управления полиции города Актобе, были обвинены по статье Уголовного кодекса «Халатность». Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года с 01:34 до 05:58 «С», «Н» и «И» спали на месте несения службы, а «Е» и «К», находящиеся под стражей, сбежали в 03:36. Они оборвали провода магнитного замка железной входной двери и свободно вышли наружу.