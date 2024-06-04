Шесть иностранных студентов подделали документы для поступления в челябинский вуз

Полицейские выявили факт подделки документов иностранцами, которые планировали поступить в вуз Челябинска. Закон нарушили шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Для получения разрешения на временное проживание в России студенты предоставили поддельные справки об отсутствии судимости в стране гражданской принадлежности, — уточнили в ведомстве. — Представительство РФ в иностранном государстве не подтвердило выдачу этих справок».
В отношении нарушителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
Проверки иностранцев начались в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал», которую полицейские проводят совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ, Росгвардии и военного комиссариата. По итогам первого дня было выявлено 20 преступлений и 112 административных правонарушений в сфере миграции.
В принудительном порядке из страны выслано 15 нелегалов. Возбуждено пять уголовных дел за фиктивную постановку на миграционный учет. Кроме того, судами принято 21 решение об административном выдворении. Закрыт въезд в РФ 15 иностранцам.