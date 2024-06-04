В Ростовской области осудили инженера предприятия оборонно-промышленного комплекса

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику предприятия оборонно-промышленного комплекса, причастному к неправомерному воздействию на информационную инфраструктуру предприятия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.



— Установлено, что инженер, находясь по месту работы, имея умысел на копирование с целью дальнейшей модификации информации о ходе технологического процесса изготовления изделий на предприятии, нейтрализовал средство защиты компьютерной информации программно-технического комплекса, являющегося значимым объектом критической информационной инфраструктуры РФ, — говорится в сообщении.



Каменским районным судом подсудимый был признан виновным в трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, сроком на два года.