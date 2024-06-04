40 североказахстанцев наградили за помощь в ликвидации последствий паводка в СКО

Подобные церемонии награждения прошли во всех районах области.
«Во время визита в наш регион Глава государства отметил высокую сплоченность североказахстанцев во время чрезвычайной ситуации и выразил благодарность всем гражданам, вовлеченным в борьбу с природной стихией. Это повод для гордости своими земляками. Сегодня в зале собрались лучшие представители разных категорий населения нашей области, ставшие на пути водной стихии, настоящие патриоты своей страны. Здесь только 40 человек. Но героями я считаю всех североказахстанцев. Прежде всего тех, кто пострадал в результате паводка, которые проявили благоразумие и сплоченность. Это очень важно», — отметил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.
За труд и смелость отмечают сегодня волонтеров, предпринимателей, ветеранов, госслужащих, представителей этнокультурных и неправительственных организаций, СМИ, работников сферы ЖКХ, спортсменов и многих неравнодушных жителей. Тех, кто не жалел своего времени и сил, чтобы помочь родному краю противостоять паводку. Среди них и активист Арман Белялов.
«Мы помогали физически, то есть работали на возведении дамб. Когда вода уже пришла, мы получали грузы из других регионов и занимались распределением. К нам в город приезжали волонтеры из разных регионов: Павлодарской, Алматинской областей, из южных регионов. Мы помогали им обустроиться, знакомили с людьми, чтобы показать те точки, где помощь была необходима больше всего», — рассказал активист Арман Белялов.
Пригласили и самого юного волонтера — 15-летнего Тамира Раймбекова. Он наравне со взрослыми помогал строить дамбы, участвовал в раздаче гумпомощи, проявил себя и показал себя как настоящего патриота своей родины. В этом году юноше предстоит поступление в колледж, но волонтерством Тамир планирует заниматься на постоянной основе. Это, к слову, семейное дело.
«Я, если честно, искренне хотел помочь. Я даже не думал, чтобы бросить это или кто-то за меня это сделал. Я просто хотел помочь стране. Мы ездили в Мичурино, копали глину и строили дамбу на протяжении двух недель. Мы ездили и развозили людям, которые трудятся, еду и сапоги, лопаты. Также хочу выразить слова благодарности нашему Президенту за всестороннюю поддержку молодежи и за создание условий для раскрытия потенциала молодого поколения», — рассказал волонтер молодежного крыла АНК «Ассамблея Жастары» Тамир Раймбеков.
Каждому участнику мероприятия был вручен государственный флаг Республики Казахстан. Паводки этого года стали настоящим испытанием для всего нашего народа и для Северо-Казахстанской области в частности. Но граждане, сплотившись, показали истинный патриотизм и героизм в борьбе с природной стихией.