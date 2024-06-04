40 североказахстанцев наградили за помощь в ликвидации последствий паводка в СКО

«Во время визита в наш регион Глава государства отметил высокую сплоченность североказахстанцев во время чрезвычайной ситуации и выразил благодарность всем гражданам, вовлеченным в борьбу с природной стихией. Это повод для гордости своими земляками. Сегодня в зале собрались лучшие представители разных категорий населения нашей области, ставшие на пути водной стихии, настоящие патриоты своей страны. Здесь только 40 человек. Но героями я считаю всех североказахстанцев. Прежде всего тех, кто пострадал в результате паводка, которые проявили благоразумие и сплоченность. Это очень важно», — отметил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.