Незаконно пересекшего границу Казахстана задержали в Рудном

«54-летний гражданин Республики Узбекистан, незаконно пересекший границу, задержан в Рудном. Этот факт был выявлен сотрудниками миграционной службы во время проведения республиканского ОПМ “Нелегал”, — говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование.
«За умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК предусмотрен штраф в размере до 1 тысячи МРП либо лишение свободы до года, с выдворением за пределы Республики сроком на пять лет», — рассказал исполняющий обязанности начальника управления миграционной службы ДП Костанайской области Мурат Ахметжанов.