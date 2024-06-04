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Незаконно пересекшего границу Казахстана задержали в Рудном

Костанай. 4 июня. КазТАГ — Незаконно пересекшего границу Казахстана задержали в Рудном, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«54-летний гражданин Республики Узбекистан, незаконно пересекший границу, задержан в Рудном. Этот факт был выявлен сотрудниками миграционной службы во время проведения республиканского ОПМ “Нелегал”, — говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование.

«За умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК предусмотрен штраф в размере до 1 тысячи МРП либо лишение свободы до года, с выдворением за пределы Республики сроком на пять лет», — рассказал исполняющий обязанности начальника управления миграционной службы ДП Костанайской области Мурат Ахметжанов.