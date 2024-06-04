Незаконно пересекшего границу Казахстана задержали в Рудном

«За умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК предусмотрен штраф в размере до 1 тысячи МРП либо лишение свободы до года, с выдворением за пределы Республики сроком на пять лет», — рассказал исполняющий обязанности начальника управления миграционной службы ДП Костанайской области Мурат Ахметжанов.