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Убийство кассира обменника 13 лет назад: В Шымкенте задержан подозреваемый

Шымкент. 4 июня. КазТАГ — В Шымкенте задержан подозреваемый в убийстве кассира пункта обмена валют 13 лет назад, сообщает Polisia.kz.

«В Туркестанской области полиция вышла на след подозреваемого в разбойном нападении и убийстве 13 лет назад. Оперативники задержали ранее судимого 46-летнего мужчину в Шымкенте», — говорится в сообщении.

По версии полицейских, в 2011 году мужчина напал на жителя Жетысая, работавшего в пункте обмена валют. После чего убил его и, завладев $5 тыс., скрылся. Задержать его удалось только спустя 13 лет.

«Он полностью признался в содеянном. Собранные материалы уголовного дела направлены в суд для принятия законного решения», — говорится в сообщении.