Деревянный жилой дом загорелся на улице Усиевича в Нижнем Новгороде

Деревянный двухэтажный дом загорелся на улице Усиевича в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, пожар произошел в деревянном бараке сегодня днем. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет, из дома было эвакуировано 15 человек.
На данный момент на месте работаю 56 пожарных и 14 единиц техники. Специалисты выполняют проливку деревянных конструкций.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Дознаватели МЧС установят точную причину возгорания.