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Деревянный жилой дом загорелся на улице Усиевича в Нижнем Новгороде

На месте работают 56 пожарных.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Деревянный двухэтажный дом загорелся на улице Усиевича в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, пожар произошел в деревянном бараке сегодня днем. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет, из дома было эвакуировано 15 человек.

На данный момент на месте работаю 56 пожарных и 14 единиц техники. Специалисты выполняют проливку деревянных конструкций.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Дознаватели МЧС установят точную причину возгорания.

МЧС
пожары