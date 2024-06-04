Эхо войны: Только за месяц молдавские саперы обнаружили и уничтожили 26 снарядов

В прошлом месяце сапёры уничтожили 26 снарядов различных калибров. Боеприпасы обнаружили в Кишинёве, Кагуле, Сороках, Оргееве, Новых Аненах, Резине, Хынчештах, Яловенах, Калараше, Штефан-Водэ, Унгенах и Окнице.
Одну из самых опасных операций по разминированию провели в селе Шерпены Новоаненского района, где обезвредили четыре артиллерийских снаряда калибра 152 мм. Взрывоопасные предметы обнаружил местный житель в своём доме во время строительных работ.
Всего с начала года сапёры провели более 56 миссий по разминированию и уничтожили 76 взрывоопасных объектов.