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Эхо войны: Только за месяц молдавские саперы обнаружили и уничтожили 26 снарядов

В мае на территории Молдовы провели 17 операций по разминированию.

В прошлом месяце сапёры уничтожили 26 снарядов различных калибров. Боеприпасы обнаружили в Кишинёве, Кагуле, Сороках, Оргееве, Новых Аненах, Резине, Хынчештах, Яловенах, Калараше, Штефан-Водэ, Унгенах и Окнице.

Одну из самых опасных операций по разминированию провели в селе Шерпены Новоаненского района, где обезвредили четыре артиллерийских снаряда калибра 152 мм. Взрывоопасные предметы обнаружил местный житель в своём доме во время строительных работ.

Всего с начала года сапёры провели более 56 миссий по разминированию и уничтожили 76 взрывоопасных объектов.