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Маршрутка под Бобруйском врезалась в трактор, есть пострадавшие

Госавтоинспекторы напоминают, что водитель маршрутного такси несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров.

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Маршрутка и трактор столкнулись сегодня в Бобруйском районе, около десяти человек доставлены в больницу, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Там уточнили, что ДТП произошло около трех часов дня на автодороге Бобруйск-Мозырь вблизи деревни Брожка.

«32-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter (маршрутное такси) совершил столкновение с впереди двигавшимся в попутном направлении и совершающим поворот налево трактором МТЗ», — сказано в сообщении в Telegram-канале «Милиция Могилевщины».

В результате, отмечено там, в больнице оказались девять человек, которых доставили туда для обследования.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, добавили в ГАИ и в очередной раз призвали водителей к предельной внимательности и осторожности, поскольку они несут ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни своих пассажиров.