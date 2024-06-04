Главу «Империи сильнейших ведьм» задержали за обман и экстремизм

Полынь родилась в 1980 году. На сайте ведьмы сказано, что ее дед работал в КГБ, от него она и получила свои знания. По образованию она психолог (окончила Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт в 2022 году), также у нее есть дипломы в области гештальт-терапии, теологии, фитотерапии, политологии, филологии, философии, адаптивной физической культуры, стратегического коучинга (речь идет о программах профессиональной переподготовки, в основном все пройдены в «Международной академии экспертизы и оценки» в Саратове).