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В МЧС сообщили об 11 пострадавших в ДТП с маршруткой в Калининграде

Четыре человека были госпитализированы.

Источник: МЧС РФ

В результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Калининграде на улице Айвазовского пострадали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Отмечается, что госпитализированы три человека: двое мужчин и женщина. У всех них сотрясение головного мозга.. Помощь остальным пострадавшим, в том числе одному ребенку, оказали на месте.

Пожарные, прибывшие на место, отключили аккумуляторы в автомобилях, чтобы не случилось возгорания, а также помогли медикам достать пострадавших из поврежденных машин.

Расследование взяла на контроль прокуратура региона.

МЧС