В Кайбицком районе сильным ветром соврало крышу со школы

Во вторник, 4 июня, обрушившаяся на Татарстан гроза оставила людей без электричества и воды, а пришедший с ней сильный ветер сорвал крышу со школы.
«В 17.04 поступила информация о том, что в селе Федоровское Кайбицкого района с кирпичного здания школы, в котором также располагается и детский сад, порывистым ветром сорвало двухскатную кровлю», — сообщает МЧС Татарстана.
В ведомстве также рассказали, что в момент происшествия в детском саду находилось 15 воспитанников, никто не пострадал, помощь спасателей не требуется.