Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кайбицком районе сильным ветром соврало крышу со школы

В здании в этот момент находились дети, никто не пострадал.

Источник: МЧС Татарстана

Во вторник, 4 июня, обрушившаяся на Татарстан гроза оставила людей без электричества и воды, а пришедший с ней сильный ветер сорвал крышу со школы.

«В 17.04 поступила информация о том, что в селе Федоровское Кайбицкого района с кирпичного здания школы, в котором также располагается и детский сад, порывистым ветром сорвало двухскатную кровлю», — сообщает МЧС Татарстана.

В ведомстве также рассказали, что в момент происшествия в детском саду находилось 15 воспитанников, никто не пострадал, помощь спасателей не требуется.

МЧС