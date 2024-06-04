В крымском зоопарке ребенку защемило пальцы в аппарате по выдаче корма рыбкам: ЧП занялся Следком

Шестилетнему мальчику в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр зажало пальцы в автомате по выдаче корма для рыбок. Ребенок решил проверить, что там внутри, и почти по локоть засунул руку в окошко для выдачи. Сработала система защиты, и пальцы прижал пластиковый механизм. Чтобы освободить испуганное дитя, родители стали выламывать заднюю и передние стенки автомата. В итоге серьезно пострадала только техника, рассказал КП-Крым директор зоопарка Виктор Жиленко.
— Родители разломали переднюю часть, отломали заднюю, вырвали провода, оторвали платежную систему. Ребенок серьезно не пострадал, приехала скорая, сказали, что все нормально, и уехали. Пострадал только автомат, — рассказал Жиленко.
Проверкой происшествия, как рассказал директор зоопарка, занялся Следственный комитет. После того, как следователи завершат работу, руководство парка будет решать вопрос о компенсации ущерба. Поломанный аппарат предварительно оценили в 100 тысяч рублей.
— Да, у нас лицензированный зоопарк, все безопасно. И это первый случай, когда ребенок решил засунуть руку вглубь аппарата и провернул механизм так, что пальцы прищемило, — отметил Жиленко.
В парке просят родителей следить за детьми, а в случае необходимости звать на помощь сотрудников.