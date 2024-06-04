В крымском зоопарке ребенку защемило пальцы в аппарате по выдаче корма рыбкам: ЧП занялся Следком

Шестилетнему мальчику в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр зажало пальцы в автомате по выдаче корма для рыбок. Ребенок решил проверить, что там внутри, и почти по локоть засунул руку в окошко для выдачи. Сработала система защиты, и пальцы прижал пластиковый механизм. Чтобы освободить испуганное дитя, родители стали выламывать заднюю и передние стенки автомата. В итоге серьезно пострадала только техника, рассказал КП-Крым директор зоопарка Виктор Жиленко.