Пять человек утонули в Воронежской области с начала летнего сезона

В Воронежской области с наступлением жары граждане потянулись к водоемам. Однако не обошлось без жертв. Уже пять человек утонули в регионе с начала летнего сезона. Об этом рассказали в ГУ МЧС.
Всего же, по данным спасателей, за год на воде погибло 16 человек.
Так, сегодня утром из Воронежского водохранилища выловили тело молодого мужчины. В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали, что погибшим оказался пропавший без вести 25-летний Акоп Зогранян. Также волонтеры продолжают поиски утонувшего в водохранилище 39-летнего бизнесмена Константина Хавтура.