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Пять человек утонули в Воронежской области с начала летнего сезона

Жителей региона попросили быть внимательнее и аккуратнее во время купания.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области с наступлением жары граждане потянулись к водоемам. Однако не обошлось без жертв. Уже пять человек утонули в регионе с начала летнего сезона. Об этом рассказали в ГУ МЧС.

Всего же, по данным спасателей, за год на воде погибло 16 человек.

Так, сегодня утром из Воронежского водохранилища выловили тело молодого мужчины. В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали, что погибшим оказался пропавший без вести 25-летний Акоп Зогранян. Также волонтеры продолжают поиски утонувшего в водохранилище 39-летнего бизнесмена Константина Хавтура.

МЧС