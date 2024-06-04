В ДТП с автобусом, въехавшим в толпу в Петербурге, признали вину водителя

Напомним, инцидент произошёл в январе этого года. На перекрёстке Новосмоленской набережной, улиц Наличная и Беринга. Тогда рейсовый автобус выехал на тротуар, врезался в стойку светофора с дорожными знаками, затем пересёк тротуар, выехал на газон и наехал на пешеходов.