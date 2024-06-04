В ДТП с автобусом, въехавшим в толпу в Петербурге, признали вину водителя

В Петербурге завершилось расследование резонансного дела с наездом автобуса на пешеходов на Васильевском острове. Следователи доказали вину водителя.
Напомним, инцидент произошёл в январе этого года. На перекрёстке Новосмоленской набережной, улиц Наличная и Беринга. Тогда рейсовый автобус выехал на тротуар, врезался в стойку светофора с дорожными знаками, затем пересёк тротуар, выехал на газон и наехал на пешеходов.
За рулём находился 58-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он утратил контроль за управлением. В итоге пострадали пятеро пешеходов: две женщины 49 и 62 лет, двое мужчин 20 и 27 лет и 16-летний подросток.
Следствие возбудило в отношении водителя автобуса по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Водителя заключили под стражу.
«В ходе расследования были проведены различные экспертизы, в том числе медицинская и автотехническая. Было установлено, что транспортное средство находилось в момент аварии в исправном состоянии, а ДТП произошло исключительно по вине водителя», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.