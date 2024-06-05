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Александр Бастрыкин потребовал начать проверку из-за нападений на самарцев

Председатель СК РФ поручил начать проверку по факту провокаций и нападений на самарцев.

Напомним, в интернете появилась информация о том, что группа подростков провоцирует конфликты и нападает на горожан. Так, одно из нападений произошло 29 мая в районе парка Гагарина.

Полиция уже сообщила, что начала проверку.

СК