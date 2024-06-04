Комбат элитного батальона ВСУ пропал под Харьковом

Журналист отметил, что комбат подразделения Мадьяр ничего не публиковал в социальных сетях с 1 июня. Коц уточнил, что удар по скоплению украинских солдат на базе отдыха в харьковском населенном пункте Дачное был нанесен в ночь на 3 июня.